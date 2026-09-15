Arsenals Super-Teenie (16) liefert im Ligacup Mega-Show ab

Der FC Arsenal steht im Ligacup im Achtelfinal und hat dies vor allem einem Spieler zu verdanken: Max Dowman. Der 16-Jährige steuert beim 4:2-Sieg über Ipswich Town zwei Tore und eine Vorlage bei.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Arsenal zieht mit einem 4:2-Sieg gegen Ipswich in die 4. Runde des Ligacups ein. Mann des Abends ist einer, der noch gar nicht erwachsen ist: Max Dowman.

Bereits in der 7. Minute bringt der erst 16-Jährige Arsenal mit einem sehenswerten Treffer 1:0 in Führung. In der 16. Minute legt Noni Madueke nach: Nach einem eher zufälligen Zuspiel von Mikel Merino trifft der Flügelstürmer mit sattem Rechtsschuss ins lange Eck zum 2:0. Ipswich kommt über die Flügel zu einigen guten Ansätzen, Abschlüsse von Mehmeti und seinen Kollegen bleiben aber unpräzise.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöht Dowman. In der 47. Minute bleibt er nach einem Zuspiel im Zentrum cool und schliesst aus zehn Metern flach in die rechte untere Ecke zum 3:0 ab. In der 58. Minute ist Arsenal erneut eiskalt: Dowman bereitet den nächsten Treffer vor, Merino schiesst aus 17 Metern mit links an den linken Innenpfosten – von dort springt der Ball zum 4:0 ins Tor.

Ipswich sendet in der 62. Minute ein Lebenszeichen. Joker Jack Clarke setzt sich links durch und legt zurück auf Anis Mehmeti, der aus sieben Metern zum 1:4 trifft. Die Gastgeber werden danach giftiger und kommen durch Akpom und Florentino zu weiteren Abschlüssen, doch Kepa ist jeweils zur Stelle.

In der Nachspielzeit betreibt Ipswich noch Ergebniskosmetik: Der eingewechselte Leif Davis findet Chuba Akpom, der sich im Strafraum stark dreht und in der 90.+1 Minute zum 2:4 in die linke Ecke vollendet. Am Weiterkommen von Arsenal ändert das nichts mehr.