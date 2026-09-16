Doppelt schmerzhafter Abend für Nati-Verteidiger Amenda

Zwei Schweizer kommen beim League-Cup-Duell zwischen Coventry City und Aston Villa zum Einsatz – allerdings muss sich Aurèle Amenda bereits früh auswechseln lassen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Für Aurèle Amenda endet der Abend in der dritten Runde des League Cups mit Coventry City doppelt schmerzhaft.

Der Nati-Verteidiger muss sich bei der 1:3-Niederlage zu Hause gegen Aston Villa bereits in der zwölften Minute auswechseln lassen – laut der BBC vermutlich aufgrund einer Knöchelblessur.

Wie gravierend sich der 23-Jährige unmittelbar vor dem Nati-Zusammenzug verletzt hat, ist derzeit noch unklar.

Bei den Gästen wird Amendas Landsmann Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt.