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Wegen Verletzung ausgewechselt
Doppelt schmerzhafter Abend für Nati-Verteidiger Amenda

Zwei Schweizer kommen beim League-Cup-Duell zwischen Coventry City und Aston Villa zum Einsatz – allerdings muss sich Aurèle Amenda bereits früh auswechseln lassen.
Publiziert: vor 4 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Aurèle Amenda braucht Hilfe, um den Platz verlassen zu können.
Foto: IMAGO/Shutterstock
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Für Aurèle Amenda endet der Abend in der dritten Runde des League Cups mit Coventry City doppelt schmerzhaft.

Der Nati-Verteidiger muss sich bei der 1:3-Niederlage zu Hause gegen Aston Villa bereits in der zwölften Minute auswechseln lassen – laut der BBC vermutlich aufgrund einer Knöchelblessur.

Wie gravierend sich der 23-Jährige unmittelbar vor dem Nati-Zusammenzug verletzt hat, ist derzeit noch unklar. 

Bei den Gästen wird Amendas Landsmann Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt.

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Schiedsrichter
Referee
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Jones
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Mittwoch
16. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Coventry, England
Coventry Building Society Arena
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32'753
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