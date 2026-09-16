Doppelt schmerzhafter Abend für Nati-Verteidiger Amenda

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Für Aurèle Amenda endet der Abend in der dritten Runde des League Cups mit Coventry City doppelt schmerzhaft.
Der Nati-Verteidiger muss sich bei der 1:3-Niederlage zu Hause gegen Aston Villa bereits in der zwölften Minute auswechseln lassen – laut der BBC vermutlich aufgrund einer Knöchelblessur.
Wie gravierend sich der 23-Jährige unmittelbar vor dem Nati-Zusammenzug verletzt hat, ist derzeit noch unklar.
Bei den Gästen wird Amendas Landsmann Johan Manzambi in der 64. Minute eingewechselt.