Familienglück für Kai Havertz und seine Frau Sophia: Der deutsche Fussballstar erwartet mit seiner Ehefrau das zweite gemeinsame Kind. Sohn Romeo June wird damit schon bald grosser Bruder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kai Havertz und Sophia erwarten zweites Kind, Romeo wird grosser Bruder

Babygeschlecht und Geburtstermin bleiben geheim, Familie bald zu viert

Sohn Romeo June wurde im März 2025 geboren, jetzt spannende Familienzeit

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Baby-News bei Kai Havertz (27) und seiner Ehefrau Sophia (27): Der deutsche Fussballstar wird zum zweiten Mal Vater. Die frohe Nachricht teilten die beiden auf Instagram mit. Auf den veröffentlichten Bildern ist Sophia mit ihrem Babybauch zu sehen, daneben ihr Ehemann Kai. Auch ihr erster Sohn Romeo June ist auf den Aufnahmen dabei. Dazu schreibt das Ehepaar: «Our chaos crew is growing» - ihre «Chaos-Crew» wächst.

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Für Havertz und Sophia ist es das zweite gemeinsame Kind. Ihr Sohn Romeo June kam im März 2025 zur Welt. Nun bekommt er ein Geschwisterchen. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird und wann genau das Baby zur Welt kommt, haben die beiden bislang nicht bekanntgegeben. Damit beginnt für die junge Familie eine neue spannende Phase. Aus drei Familienmitgliedern werden schon bald vier.

Auch sportlich läuft es rund

Kai Havertz gehört zu den bekanntesten deutschen Fussballern. Der gebürtige Aachener begann seine Profikarriere bei Bayer Leverkusen. Dort schaffte er bereits als Teenager den Sprung in die Bundesliga und entwickelte sich schnell zu einem der auffälligsten Talente Deutschlands. 2020 wechselte er zum FC Chelsea nach England. Mit den Londonern gewann er unter anderem die Champions League. Seit 2023 spielt er für den FC Arsenal in der Premier League. Zudem ist Havertz deutscher Nationalspieler.

Sophia und Kai sind bereits seit mehreren Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich 2018, als Havertz noch für Leverkusen spielte. Im Sommer 2023 verlobten sie sich. 2024 heirateten die beiden wenige Tage nach Ende der Heim-EM. Seither geben sie nur gelegentlich Einblicke in ihr Privatleben und halten vieles rund um ihre Familie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Nun steht für die Familie der nächste grosse Moment bevor: Romeo June wird grosser Bruder und die Havertz-Familie schon bald zu viert. Für Kai Havertz und Sophia dürfte damit eine besonders aufregende Zeit beginnen. Wann der Nachwuchs zur Welt kommt, bleibt vorerst ihr kleines Familiengeheimnis.