Mit dem UBS Football Cup ist UBS genau dort dabei, wo alles beginnt. Mit Spiel und Spass wird Schülern die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten – und im besten Fall eine Profikarriere zu starten. Ein Augenschein am St. Galler Kantonsfinal.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von UBS

Sie zeigen vollen Einsatz! Sechzig Teams geben am 20. Mai am St. Galler Finalturnier des UBS Football Cups alles. Das grosse Ziel: der Schweizer Final am 10. Juni in Basel, wo die besten Schulfussballerinnen und -fussballer des Landes gekürt werden.

Der UBS Football Cup ist seit über vierzig Jahren die offizielle Schweizer Schulfussball-Meisterschaft. Initiiert vom SFV (Schweizerischer Fussballverband), bietet das landesweite Turnier Schulklassen eine einzigartige Bühne: An nur einem Nachmittag können sich Kinder und Jugendliche auf regionaler und kantonaler Stufe mit anderen Teams messen.

Ein Event mit hohem Stellenwert, wie Turnierdirektor Roger Keller sagt: «Für zahlreiche Schulen ist der UBS Football Cup ein fixes Datum im Schulkalender.» Es gehe an diesen Nachmittagen in erster Linie um Spiel und Spass, doch natürlich würden auch die für den Fussball so elementaren Skills wie Technik, Ausdauer, Ballgefühl und Spielverständnis gefördert, so Keller. «Besonders wichtig ist aber natürlich der Zusammenhalt. Fussball ist ein Teamsport – man gewinnt und verliert zusammen.»

Manche wollen Fussballprofi werden

Das ist auch den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4b vom Schulhaus Kirchenfeld in Diepoldsau SG bewusst. Die Buben und Mädchen haben an diesem Tag sozusagen Heimvorteil – und freuen sich sehr, dabei zu sein. «Das Turnier ist cool», sagt Viertklässler Alper. Und Fabio fügt an: «Mir gefällt es hier super, die Stimmung ist sehr gut.» Sie hätten einen tollen Zusammenhalt im Team, ergänzt Luke. «Und wenn wir mal verlieren, dann reissen wir uns wieder zusammen und geben das Beste.» Sie hätten eigens dafür ein Glücksritual entwickelt, mit dem sie sich als Equipe auf das kommende Spiel einschwören. «Wir sagen dann alle zusammen: ‹Was tun wir? Gewinnen! Was tun wir? Gewinnen! Was tun wir? Gewinnen!›», so Luke. «Das gibt uns viel Motivation!»

Das Schweizer Finale in Basel ist auch das grosse Ziel der Klasse 4b. Doch während bei einigen Schülerinnen und Schülern die Freude am Fussball im Vordergrund steht, geht es bei manchen um mehr: Einige Schulkinder der Klasse träumen davon, Fussballprofis zu werden. An Vorbildern, denen sie die besten Skills abschauen können, mangelt es ihnen nicht, von der aktuellen Schweizer Nati ist besonders Granit Xhaka hoch im Kurs.

UBS Fussball-Engagement: Dabei, wo alles beginnt. Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Seit 1993 ist UBS Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbandes und unterstützt den Schweizer Fussball auf allen Ebenen: das Beach-Soccer- und eFootball-Nationalteam, von der Nachwuchsförderung bis zu den Nationalteams der Frauen und Männer. UBS ist dort präsent, wo Fussball beginnt – und wo Geschichte geschrieben wird. Mit dem gigantischen Fantrikot ist die ganze Schweiz eingeladen, mitzuwirken und Teil der grössten Fanbotschaft des Landes zu werden. Wir freuen uns über möglichst viele Teilnahmen an den Stationen des Trikots! Mehr zum Fussball-Engagment

Laut Felix Grütter, Verantwortlicher für das Marketing im Bereich Breitenfussball und eFootball beim SFV, holen sich viele Nachwuchsfussballerinnen und -fussballer heute natürlich auch auf Youtube oder anderen sozialen Plattformen Tipps und Tricks, die sie sich dann selber beibringen.

Eine wichtige Quelle ist hierbei auch die Web-App UBS Football Skills, die die Schweizer Fussball-Community unterstützt. «Die User erhalten Punkte für ihr fussballerisches Können, werden für besondere Leistungen und ihr Engagement im Club belohnt und beweisen ihr Fussballwissen im Quiz», fasst SFV-Mann Felix Grütter die Vorzüge zusammen. Für die Trainerinnen und Trainer wiederum sei die App ein Tool, um die Kompetenzen rund um den Fussball auf neue und spielerische Art und Weise zu vermitteln. «So verbinden wir den Reiz des Digitalen mit dem unersetzlichen Spass auf dem Rasen. Dabei zählen nicht nur die Fähigkeiten mit dem Ball, sondern auch Werte wie Fairplay, ehrenamtliches Engagement oder Teamgeist.»

Langjähriges, umfassendes Engagement

Werte, deren Umsetzung UBS mit ihrem umfassenden Engagement für den Schweizer Fussballnachwuchs ermöglicht, wie Bettina Gürtler, Head Personal Banking Ostschweiz bei UBS, sagt. «Unser Engagement ist bewusst breit angelegt. Mit dem UBS Football Cup, der grössten Schulfussball-Meisterschaft der Schweiz, fördern wir den Fussball in seiner Breite und erreichen jedes Jahr zehntausende Kinder und Jugendliche – viele davon ohne Vereinshintergrund. Ergänzt wird dies durch Projekte wie UBS Football for Girls, UBS Football Festival oder digitale Angebote wie UBS Football Skills, die Freude am Fussball mit modernen Lern- und Werteformaten verbinden.» Ziel all dieser Massnahmen sei es, Begeisterung zu wecken, Talente zu fördern und nachhaltige Zugänge zum Sport zu schaffen.

UBS ist als Hauptpartnerin des SFV bereits seit über dreissig Jahren dort, wo alles beginnt: Die Hälfte des finanziellen Engagements fliesst direkt in die Nachwuchsförderung des SFV. Der Grund: «Nachhaltiger Erfolg beginnt dort, wo Kinder und Jugendliche erstmals mit dem Fussball in Berührung kommen», so Bettina Gürtler dazu. Es gehe hier um Breite, Zugang und Begeisterung. «Je früher Kinder unabhängig von Herkunft oder Talent Fussball erleben können, desto grösser ist die gesellschaftliche Wirkung.»

Dieses UBS-Engagement könne gar nicht gross genug gewürdigt werden, finden Felix Grütter und Turnierdirektor Roger Keller. «UBS steht komplett hinter dem Turnier und hilft entscheidend mit Ressourcen bei der Digitalisierung und medialen Verbreitung des Events mit.» Geplant ist, den UBS Football Cup dank dieses Supports kontinuierlich weiterzuentwickeln – quantitativ, aber auch qualitativ.

UBS Football Cup in Zahlen 130 regionale oder kantonale Ausscheidungen mit:

über 6500 engagierten Teams

55'000 bis 60'000 Kindern und Jugendlichen

Hunderte Staff-Mitglieder und Volunteers sorgen für eine reibungslose Organisation und Umsetzung

3800 Fussbälle des Technical Partners PUMA kommen zum Einsatz

über 300 Teams mit rund 3100 Kindern und Jugendliche nehmen am UBS Football Cup Finaltag in Basel teil

13 Champions in den Kategorien 4. – 9. Klasse werden gekürt

rund 1000 Supporter – Lehrpersonen, Eltern, Freunde, Klassenkameradinnen und -kameraden – sind dabei 130 regionale oder kantonale Ausscheidungen mit:

über 6500 engagierten Teams

55'000 bis 60'000 Kindern und Jugendlichen

Hunderte Staff-Mitglieder und Volunteers sorgen für eine reibungslose Organisation und Umsetzung

3800 Fussbälle des Technical Partners PUMA kommen zum Einsatz

über 300 Teams mit rund 3100 Kindern und Jugendliche nehmen am UBS Football Cup Finaltag in Basel teil

13 Champions in den Kategorien 4. – 9. Klasse werden gekürt

rund 1000 Supporter – Lehrpersonen, Eltern, Freunde, Klassenkameradinnen und -kameraden – sind dabei

Happy End für die 4b aus Diepoldsau

Etwas werde sich aber auch in Zukunft nie ändern, ist Turnierdirektor Keller überzeugt. Nämlich die Essenz des UBS Football Cups. «Wenn ich nach einem Turniernachmittag strahlende Kinderaugen, zufriedene Gesichter oder angeregte, aber faire Diskussionen bei den Kindern, Jugendlichen und Lehrpersonen sehe, weiss ich, dass es ein gelungener Event war.»

Das ist auch beim St. Galler Kantonsfinale in Diepoldsau der Fall. Die Stimmung ist trotz des etwas wechselhaften Wetters bestens – und es gibt ein Happy End für die lokalen Favoriten aus Diepoldsau: Das Team der Klasse 4b holt sich an diesem Nachmittag aufgrund seines tollen Zusammenhalts den ersten Platz und darf nach Basel ans Finalturnier reisen. Das sei für die Teilnehmenden jeweils ein eindrückliches Erlebnis, sagt Turnierdirektor Keller. «Dieser Tag macht mit einer Klasse etwas – im positivsten Sinne!»

Grösste Fanbotschaft der Schweiz auf Tour

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Auf seiner Tour durch die Schweiz machte in Diepoldsau auch das XXL-Trikot von UBS Halt. Es ist die grösste Fanbotschaft der Schweiz, auf der alle Fans der Schweiz und auch zahlreiche Prominente das Team von Murat Yakin mit einem persönlichen Glückwunsch für das Turnier in Nordamerika motivieren. Es entsteht ein starkes Symbol für Zusammenhalt, Leidenschaft und nationale Unterstützung. Wer ebenfalls Teil der grössten Fanbotschaft der Schweiz werden will, hat am 29. Mai auf der Piazza Grande in Locarno die letzte Gelegenheit. Mehr Infos finden sich in der Klickmap!