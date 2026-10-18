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YB-Jenz über Sieg im Cup
«Haben unsere Klasse gezeigt»

YB erledigt die Pflicht beim Tessiner 1.-Ligisten Taverne ohne Mühe. Die Berner feiern zwei Tor-Premieren und ein Debüt nach Verletzung.
Publiziert: vor 2 Minuten
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