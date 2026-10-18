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Conte zu Debüt nach Verletzung
«Mit meiner Ausdauer war es schwierig»

Trainer Gerardo Seoane bringt Facinet Conte! Erstmals läuft der Guinea-Franko-Marokkaner für YB in einem Ernstkampf auf. Im Juli 2024 unterschreibt er bei YB. Reisst sich sechs Wochen später das Kreuzband. 884 Tage nach Vertragsunterschrift debütiert er für die Berner.
Publiziert: 18.10.2026 um 20:44 Uhr
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Alain KunzReporter Fussball
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