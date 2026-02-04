Darum gehts Elias Pasche erzielte entscheidendes Tor im Schweizer Cup gegen Xamax

Handspiel beim Tor sorgt für Empörung und Kritik von Xamax-Coach

Xamax führte kurz zuvor mit 1:0 durch Demhasaj in Minute 33

Bastien Feller

Wie erwartet, oder fast, traf Elias Pasche am Dienstagabend im Viertelfinale des Schweizer Cups gegen Neuchâtel Xamax (1:2). Die Nummer 44 von Yverdon Sport erwischte Edin Omeragic mit einem schönen, strammen Schuss aus spitzem Winkel. Sein Erfolg wurde jedoch durch ein Handspiel getrübt, das niemanden im Schiedsrichtergespanns in diesem Moment auffiel.

Das Tor wurde also gegeben, sehr zum Unmut der Xamax-Spieler, denen diese Armberührung nicht entgangen war. Von der Seitenlinie aus sah auch Anthony Braizat das Foul und liess es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen. «Ich bin sehr enttäuscht und frustriert, es ist ein riesiges Handspiel», rief der Trainer von Xamax nach dem Spiel aus. «Ich will nicht sagen, dass wir beraubt wurden, aber ich bin sehr enttäuscht.»

Das Yverdoner Tor, das Xamax in Rage bringt

Umso mehr, als sein Xamax auf Augenhöhe war und dreizehn Minuten zuvor durch Shkelqim Demhasaj sogar den Führungstreffer erzielt hatte. «Natürlich sind sie besser, sie haben einen besseren Kader. Aber wir waren gut, uns fehlte die Effizienz. Sie waren realistisch und effizient», erklärte der Xamax-Coach, bevor er auf die strittige Szene des Ausgleichs zurückkam.

«Beim ersten Tor macht man einen Fehler, es war ein Handspiel», schimpfte er weiter, bevor er noch einen Schritt weiter ging. «Wir beschützen immer den Grossen. Und wie es der Zufall will, wechselt er in der Halbzeit den Linienrichter aus. Ich habe ihnen gesagt, dass das eine Schande ist.»

«Darauf verliert man»

Was ihm die Schiedsrichter unter der Leitung von Luca Piccolo daraufhin antworteten: «Sie sagten mir, dass sie den Arm gesehen haben, aber nicht sicher sind, ob er den Ball berührt hat. In der Halbzeit haben sie sich das angeschaut und konnten immer noch sagen: ‹Ja, aber wir können nicht...›. Es gibt ein Handspiel, jeder hat es gesehen, und wir haben heute deswegen verloren. Wir haben ein Messer in den Rücken bekommen, aber das müssen wir akzeptieren. Das macht auch den Reiz des Pokals aus. Wir spielen jedes Wochenende in der Challenge League ohne VAR. Schiedsrichter sind auch nur Menschen, auch wenn ich mich über sie beschwere.»

Und was sagt der Hauptbetroffene, Elias Pasche, dazu? Hat er den Ball mit dem Arm berührt? Der Stürmer von Yverdon lächelt verlegen. «Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, ich muss mir die Bilder ansehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen 50:50-Check gemacht habe, Arm-Schulter. Er liess die Aktion zu Ende gehen, ich schoss und traf. Das sind die Fakten des Spiels. Heute geht es in unsere Richtung und wir sind zufrieden.»

Anthony Braizat führt die Niederlage seiner Mannschaft jedoch nicht nur auf diese Spielhandlung zurück. «Wir haben es nicht geschafft, das Richtige zu tun, um ins Spiel zurückzukommen und sogar das 2:1 für uns zu erzielen. Sie haben ihn gemacht und auf Konter gespielt, indem sie kompakter waren. Wir müssen uns jetzt schnell auf das Spiel gegen SLO konzentrieren, eine Mannschaft, die uns in dieser Saison zweimal geschlagen hat und die sozusagen unser Angstgegner ist.»