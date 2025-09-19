Ein heisser Cup-Tanz steht am Sonntag für Winterthur in Schaffhausen an (16 Uhr). Das Duell mit dem mit viel Erfahrung gespickten Promotion-Ligisten könne eine grosse Chance sein, meint Luca Zuffi. So stehts um den FC Winterthur. Das Inside.

Darum gehts Francis Momoh kümmert sich immer noch um die Papiere

Das sagt Winti-Routinier Luca Zuffi zum heissen Cup-Duell

Die News der Woche

Fragezeichen keimen weiterhin im Zusammenhang mit Francis Momoh (24) auf, den der FCW am Transfer-Deadline-Tag engagiert hat. Der ablösefrei vom ukrainischen Erstligisten Tscherkassy übernommene Stürmer aus Nigeria kümmert sich in seiner Heimat um seine Arbeitspapiere. Eigentlich wäre der Ex-GC-Angreifer für eine sofortige Erhöhung des offensiven Outputs eingeplant gewesen, gesehen hat ihn auf der Schützenwiese dem Vernehmen nach aber noch niemand.

Die grosse Frage

Ist der Cup für die sportlich angeschlagenen Winterthurer nun der gewünschte Ausweg aus dem tristen Liga-Alltag oder doch eher eine Belastungsprobe in einem ungünstigen Moment? Der Letzte der Super League ist auf der Suche nach der Form, derweil der FC Schaffhausen nach einem desaströsen Jahr in der Drittklassigkeit wieder zur Besinnung kommen will und unter professionellen Bedingungen mit einem Millionen-Budget die sofortige Rückkehr in die Challenge League anstrebt.

Gesagt ist gesagt

«Schaffhausen werden wir sicher nicht unterschätzen, wir wissen, dass sie sehr gute Spieler haben.» Luca Zuffis Einschätzung ist keine Floskel. Der dreifache Champion und zweifache Cupsieger weiss, wovon er redet; der 35-Jährige schätzt die Ausgangslage realistisch ein: «Wir wollen und müssen uns durchsetzen.» Der Cup könne eine Chance sein, «einen guten Match zu machen, wieder Selbstvertrauen zu holen, mal zu null zu spielen, einen Aufschwung einzuleiten», sagt Zuffi zu Blick.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Arnold, Martins; Maluvunu, Cueni, Zuffi, Diaby; Schneider, Buess, Beyer.

Wer fehlt?

Burkart, Lüthi, Rohner (alle verletzt), Momoh (noch keine Spielberechtigung).

Rund um das Spiel

Wie mit dem Kunstrasen umzugehen ist, wissen die Winterthurer. In der ersten Runde fegte der FCW den viertklassigen SV Schaffhausen mit 5:0 aus der FCS-Arena. «Der Kunstrasen ist wohl ein kleiner Vorteil für die Einheimischen, darf aber sicher keine Ausrede sein», sagt Luca Zuffi vor dem Duell mit dem Aussenseiter.

Hast du gewusst, dass ...

Der FCW ist in der Tabelle der Super League auf dem letzten Platz klassiert. Der Blick auf die Statistik bringt keinen Hoffnungsschimmer: In vier von sechs Partien blieb der FC Winterthur beim Wert «Expected Goals» (erwartbare Tore aufgrund der Chancen-Qualität) unterhalb der Ein-Tore-Marke.

Aufgepasst auf

Miguel Castroman, 30-jährig, Captain des FC Schaffhausen. Bis im letzten Frühling trägt der technisch überdurchschnittliche Spielmacher das Shirt von Super-League-Aufsteiger Thun. Auf 218 Challenge-League-Einsätze und 35 Partien in der Super League kommt der spanisch-schweizerische Doppelbürger. Als Teenager träumte er von der grossen Karriere – 43 Spiele für verschiedene SFV-Junioren-Auswahlen regten die Fantasie zumindest an.

Der Schiedsrichter

Information folgt.

Der Gegner

Der FC Schaffhausen ist nach einer miserablen und turbulenten Saison im letzten Frühling in die Promotion League abgestiegen. Auf dritthöchster Stufe kommt das neu formierte Profi-Team noch nicht richtig auf Touren: Von den ersten sieben Partien hat der FCS nur zwei gewonnen und muss gegen Winti auf den angeschlagenen Schlüsselspieler Danilo Del Toro verzichten – zuletzt unterlag die Equipe von Coach Fabio Digenti (vormals während zwei Jahren Trainer der Winterthurer U21-Auswahl) dem Luzerner Nachwuchs 2:3. Aber aufgepasst: In der letzten Startformation steckte der Erfahrungswert von 776 Profi-Spielen (623 davon in der Challenge League).

