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«Es braucht Eier!»
Sypcher spricht über Panenka-Gegentor

2:2 nach der Verlängerung, 8:7 im Penaltyschiessen – mit sehr viel Dusel erreicht Schweizer Meister Thun gegen Promotion-Ligist Schaffhausen die Cup-Achtelfinals. Die Partie ist nichts für schwache Nerven.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Stefan KreisReporter Fussball
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