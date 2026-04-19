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Sutter nach Cup-Aus
«Die erste Halbzeit war vernünftig»

GC verliert im Cup gegen Lausanne-Ouchy. Alain Sutter und Michael Frey versuchten nach der Blamage Worte zu finden.
Publiziert: vor 35 Minuten
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