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Schweizer Cup
Cup: Sutter und Frey über den GC-Auftritt gegen Ouchy
Sutter nach Cup-Aus
«Die erste Halbzeit war vernünftig»
GC verliert im Cup gegen Lausanne-Ouchy. Alain Sutter und Michael Frey versuchten nach der Blamage Worte zu finden.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Florian Raz
Reporter Fussball
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