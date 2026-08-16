DE
FR
Abonnieren
SC Cham
SC Cham
14:00
SC Kriens
SC Kriens
Zum Fussball-Kalender
SC Cham
SC Cham
Ab 14:00 Uhr
Vs
SC Kriens
SC Kriens
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Schweizer Cup
SC Cham - SC Kriens

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
16. August 2026 um 14:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
SC Kriens
SC Kriens
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Kriens
        SC Kriens