Der FCZ erfüllt seine Pflicht im Cup in Tuggen mit einem knappen 2:1-Sieg und steht damit in der nächsten Runde. Mit Lausanne übersteht auch der zweite Super-Ligist, der am Freitagabend im Einsatz steht, die erste Hürde – dies klar mit 6:0.

Cupromantik auf dem Sportplatz Linthstrasse in Tuggen: Der FC Zürich reist für die erste Runde zum Erstligisten. Und der Underdog startet gleich mutig in die Begegnung und stört den Super Ligisten früh. Erst nach rund 10 Minuten kommen die Zürcher zu guten Gelegenheiten, doch sowohl Kény als auch Perea und Emmanuel verziehen allesamt. Auf der Gegenseite sorgt Tuggens Stürmer Tayey Mituensi immer wieder für gefährliche Aktionen, allerdings muss FCZ-Goalie Lindner nie eingreifen.

Weil den Zürchern aber lange Zeit nicht wirklich viel mit dem Ball einfällt, dauert es bis zur 41. Minute, bis Tuggen-Goalie Anthony Pinthus ein erstes Mal bezwungen ist. Über die rechte Seite treibt Reichmuth den Ball nach vorne und spielt diesen zu Emmanuel. Dieser scheitert mit seinem Schuss erst noch an Pinthus, trifft dann aber etwas glücklich doch noch zum 1:0. Die FCZ-Pausenführung ist zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, aber auch nicht zwingend.

Nach dem Seitenwechsel schlägt dann die Stunde des Underdogs. Erst trifft Philips nach einem Eckball zum Ausgleich, ehe nur Minuten später Tayey Mituensi nur den Pfosten trifft. Das Spiel kippt aber doch nicht, weil FCZ-Verteidiger Hack 20 Minuten vor Schluss ebenfalls nach einem Eckball erfolgreich ist. Tuggen drückt in der Schlussphase nochmals auf den erneuten Ausgleich und der FCZ gewährt den Schwyzern dafür auch gleich mehrere Chancen. Weil keine davon aber verwertet wird, gewinnt der FCZ gegen den Erstligisten knapp mit 2:1 und zieht in die nächste Runde des Cups ein.

Torregen in Lausanne

Lausanne läuft es zu Hause gegen Kosova Neuchâtel aus der zweiten Liga derweil besser. Die Waadtländer, bei denen es wenige Stunden vor Anpfiff zu einem überraschenden Blitz-Rücktritt kommt, gehen bereits nach fünf Minuten durch Mollet in Führung. Auch danach bleiben sie das spielbestimmende Spiel, können ihre Möglichkeiten zunächst aber nicht so richtig nutzen. Chance um Chance vergibt der Super-Ligist, Besic muss für den Underdog immer wieder retten. Der Neuenburger Torhüter weiss aber auch immer irgendwie den Ball noch irgendwie wegzuspitzeln oder zu fangen. Erst kurz vor der Pause muss er den Ball zum zweiten Mal aus dem Netz fischen.

Auch danach dominiert der Favorit die Partie weiterhin. Die Neuenburger können sich kaum befreien und selbst offensive Akzente setzen. Stattdessen folgt nach einer Stunde der Torregen. Im Vier-Minuten-Takt fallen die Tore drei, vier und fünf für die Lausanner. Nach 74 Minuten gibt es schliesslich den letzten Treffer, als Molebe – wie zuvor Janneh – seinen Doppelpack schnürt und auf den 6:0-Schlussstand stellt.

Die Spiele vom Freitag FC Tuggen (1. Liga Classic) - FC Zürich (Super League) 1:2

FC Rotkreuz (2. Liga interregional) - AC Bellinzona (Promotion League) 4:1

FC Wiesendangen (2. Liga FVRZ) - SC Brühl SG (Promotion League) 0:6

FC Kosova Neuchâtel (2e Ligue ANF) - FC Lausanne-Sport (Super League) 0:6 Spielende Kosova Neuchâtel – Lausanne: 90. Minute 0:6 Die Partie in Lausanne ist beendet. Der Super-Ligist setzt sich mit 6:0 am Ende klar gegen Kosova Neuchâtel durch. Tor Kosova Neuchâtel – Lausanne:: 74. Minute – Tooor Lausanne 0:6* Jetzt fällt Treffer um Treffer. Auch Molebe erzielt sein zweites Tor des Abends und stellt auf 6:0 für den Favoriten. Er nutzt dabei nach einem Schussversuch von Mollet einen Abpraller richtig aus. Tor Kosova Neuchâtel – Lausanne: 69. Minute – Toor Lausanne 0:5* Da klingelt es schon wieder im Kasten der Neuenburger. Wieder verliert der Zwietligist in der eigenen Hälfte den Ball. Die Lausanner können sich so weiter nach vorne kombinieren, wo Koné aus der Distanz zum 5:0 trifft. Tor Kosova Neuchâtel – Lausanne: 65. Minute – Tooor für Lausanne 0:4* Nach dem erneuten Gegentreffer scheint bei Kosova Neuchâtel die Luft draussen zu sein. In der eigenen Hälfte unterläuft dem Underdog ein Fehlpass. Mollet lässt sich nicht zweimal bitten, schnappt sich den Ball und legt auf Janneh, der quer durch den Strafraum zu Molebe weiterleitet. Der Lausanner wird nicht gestört und kann seinen Schuss platziert durch die Verteidigung und am Torhüter vorbei in die linke Ecke platzieren. Tor Kosova Neuchâtel – Lausanne: 61. Minute – Tooor Lausanne 0:3* Und wieder ist es Janneh, der für Lausanne trifft. Nach einer Ecke kommt der Ball nach mehreren Abprallern im Gewusel im Strafraum der Neuenburger zu Janneh, der am Pfosten steht. Janneh haut einfach mal auf den Ball und düpiert den Underdog aus nächster Distanz unter der Latte. Spielende Tuggen – FCZ: 90. + 3 Minute – 1:2 Das Spiel in Tuggen ist beendet. Der FCZ gewinnt gegen den Underdog knapp mit 2:1 . Die Zürcher haben gegen die Schwyzer lange Mühe, erfüllen aber schlussendlich die Pflicht. Tuggen – FCZ: 90. Minute 1:2* Drei Minuten wird in Tuggen nachgespielt. Tuggen versucht weiterhin, sich in die Verlängerung zu retten, während sich der FCZ etwas zurückgezogen hat. Anpfiff Kosova Neuchâtel – Lausanne: 46. Minute 0:2* In Lausanne ist die Cup-Partie wieder angepfiffen. Tuggen – FCZ: 87. Minute 1:2* « Der FCZ bettelt in der Schlussphase quasi um den Gegentreffer. Wenn das nur gut geht aus Sicht der Zürcher... Blick-Reporter Andri Bäggli aus Tuggen » Tuggen – FCZ: 81. Minute 1:2* Der FCZ schwimmt in den letzten Minuten etwas. Wieder stürmt Tayey über die linke Seite los. Im Strafraum stehen mehrere Tuggener bereit, der Ball gerät jedoch zu weit und geht aus spitzem Winkel über dem Tor vorbei. Weitere Einträge laden