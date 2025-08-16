DE
FR
Abonnieren

Schweizer Cup im Ticker
St. Gallen hat das Spiel komplett im Griff

Am Samstag stehen in der ersten Runde des Schweizer Cups drei Super-Ligisten im Einsatz. Mit Walenstadt fordert ein Drittligist den FC St. Gallen, Winterthur reist zum SV Schaffhausen. In Basel kommt es derweil zur Neuauflage des Cup-Finals vor einem Jahr.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Teilen
Kommentieren
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport
Diese Cup-Spiele sind am Samstag

16 Uhr: FC Walenstadt – FC St. Gallen

18 Uhr: SV Schaffhausen – FC Winterthur

20.30 Uhr: FC Basel – FC Biel

16 Uhr: FC Walenstadt – FC St. Gallen

18 Uhr: SV Schaffhausen – FC Winterthur

20.30 Uhr: FC Basel – FC Biel

vor 4 Minuten

42. Minute

Die Walenstädter können tatsächlich den ersten «Abschluss» verzeichnen. Loops Schuss geht aber nach einem schnellen Konter doch sehr deutlich am Tor vorbei.

vor 8 Minuten

37. Minute TOOOOOR für St. Gallen

Doppelpack Alessandro Vogt! Erst lässt Goalie Ademi St. Gallens Balde aussteigen und spielt auf seinen Verteidiger ab. Der Ball kommt aber postwendend zurück und Vogt trifft nach einem Übersteiger zum 4:0 für St. Gallen.

vor 11 Minuten

36. Minute

Die Walenstädter werfen sich in alles was geht. Stevanovics Schuss bleibt in den Beinen der Verteidiger hängen.

vor 14 Minuten

32. Minute

St. Gallen lässt hier gar nichts anbrennen. Trotz der deutlichen Führung powern die Espen weiter und zeigen einen konzentrierten Auftritt.

vor 18 Minuten
Tor
Tor

28. Minute TOOOOOR für St. Gallen

Ist das bitter für Walenstadt! Stevanovic versucht es mit einem Distanzschuss. Der Ball wird geblockt, doch landet direkt vor den Füssen von Alessandro Vogt. Der braucht den Ball dann nur noch einzuschieben.

vor 20 Minuten

26. Minute

Goalie Ademi kann sich ein weiteres Mal auszeichnen. Owusu taucht alleine vor dem Walenstädter Schlussmann auf. Er versucht es mit dem Tunnel, doch Ademi macht die Beine zu und klärt zur Ecke.

vor 24 Minuten

23. Minute

Walenstadt kommt nicht aus der eigenen Hälfte. Nach einem Ballverlust stehen die St. Galler in der Defensive sehr organisiert und verhindern das Umschaltspielt.

vor 26 Minuten

20. Minute

St. Gallen müsste hier eigentlich schon längst mit 3:0 führen. Okoroji vergibt eine nahezu 100 prozentige Chance.

vor 29 Minuten

17. Minute

Pfiffner ist zurück auf dem Feld. Mit einem aussergewöhnlichen Verband unter der Nase geht es für ihn weiter.

vor 31 Minuten

15. Minute

Walenstadts Keeper Ademi kann sich ein erstes Mal auszeichnen. Der zentrale Schuss von Boukhalfa muss er nach vorne abprallen lassen. Owusu steht beim Nachschuss dann im Offside.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen