16 Uhr: FC Walenstadt – FC St. Gallen
18 Uhr: SV Schaffhausen – FC Winterthur
20.30 Uhr: FC Basel – FC Biel
42. Minute
Die Walenstädter können tatsächlich den ersten «Abschluss» verzeichnen. Loops Schuss geht aber nach einem schnellen Konter doch sehr deutlich am Tor vorbei.
37. Minute TOOOOOR für St. Gallen
Doppelpack Alessandro Vogt! Erst lässt Goalie Ademi St. Gallens Balde aussteigen und spielt auf seinen Verteidiger ab. Der Ball kommt aber postwendend zurück und Vogt trifft nach einem Übersteiger zum 4:0 für St. Gallen.
36. Minute
Die Walenstädter werfen sich in alles was geht. Stevanovics Schuss bleibt in den Beinen der Verteidiger hängen.
32. Minute
St. Gallen lässt hier gar nichts anbrennen. Trotz der deutlichen Führung powern die Espen weiter und zeigen einen konzentrierten Auftritt.
28. Minute TOOOOOR für St. Gallen
Ist das bitter für Walenstadt! Stevanovic versucht es mit einem Distanzschuss. Der Ball wird geblockt, doch landet direkt vor den Füssen von Alessandro Vogt. Der braucht den Ball dann nur noch einzuschieben.
26. Minute
Goalie Ademi kann sich ein weiteres Mal auszeichnen. Owusu taucht alleine vor dem Walenstädter Schlussmann auf. Er versucht es mit dem Tunnel, doch Ademi macht die Beine zu und klärt zur Ecke.
23. Minute
Walenstadt kommt nicht aus der eigenen Hälfte. Nach einem Ballverlust stehen die St. Galler in der Defensive sehr organisiert und verhindern das Umschaltspielt.
20. Minute
St. Gallen müsste hier eigentlich schon längst mit 3:0 führen. Okoroji vergibt eine nahezu 100 prozentige Chance.
17. Minute
Pfiffner ist zurück auf dem Feld. Mit einem aussergewöhnlichen Verband unter der Nase geht es für ihn weiter.
15. Minute
Walenstadts Keeper Ademi kann sich ein erstes Mal auszeichnen. Der zentrale Schuss von Boukhalfa muss er nach vorne abprallen lassen. Owusu steht beim Nachschuss dann im Offside.