Schweizer Cup im Ticker St. Gallen hat das Spiel komplett im Griff

Am Samstag stehen in der ersten Runde des Schweizer Cups drei Super-Ligisten im Einsatz. Mit Walenstadt fordert ein Drittligist den FC St. Gallen, Winterthur reist zum SV Schaffhausen. In Basel kommt es derweil zur Neuauflage des Cup-Finals vor einem Jahr.

Publiziert: vor 56 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten