DE
FR
Abonnieren
FC Basel
FC Basel
20:30
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
Zum Fussball-Kalender
FC Basel
FC Basel
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Basel - FC Biel-Bienne

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 20:30 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen