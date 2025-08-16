DE
Er fehlt im Cup-Kader
Nizza nimmt FCB-Stürmer ins Visier

Offiziell ist Kevin Carlos (24) für das Cupspiel gegen Biel verletzt gemeldet. Es bahnt sich aber ein Auslandstransfer des FCB-Angreifers an.
Publiziert: vor 57 Minuten
1/4
Kevin Carlos dürfte den FCB noch in diesem Sommer verlassen.
Foto: keystone-sda.ch
Lucas WerderReporter Fussball

Steht Kevin Carlos (24) vor einem Abgang aus Basel? Am Samstagabend berichten unterschiedliche italienische und spanische Medien, dass Nizza den FCB-Stürmer ins Visier genommen habe. Im Cupspiel gegen Biel fehlt der Spanier im Kader von Ludovic Magnin (46). Offiziell meldet ihn der Doublesieger als angeschlagen.

Nach Blick-Informationen rechnet man beim FCB noch in diesem Sommer mit einem Wechsel des Torschützenkönigs der vorletzten Saison. Unter anderem deswegen haben die Basler diese Woche mit Moritz Broschinkski (24) auf der Stürmer-Position noch einmal nachgelegt.

Kevin Carlos wechselte im vergangenen Sommer für über drei Millionen Franken von Yverdon nach Basel. Für den FCB hat er seither 40 Partien bestritten und dabei 15 Tor erzielt. In dieser Saison musste er sich bislang mit der Joker-Rolle hinter Albian Ajeti (28) begnügen. Vergangenes Wochenende stand er bei der 1:3-Niederlage gegen Lugano erstmals in der Startelf.

