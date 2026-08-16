DE
FR
Abonnieren
FC Koniz
FC Koniz
15:00
FC Münsingen
FC Münsingen
Zum Fussball-Kalender
FC Koniz
FC Koniz
Ab 15:00 Uhr
Vs
FC Münsingen
FC Münsingen
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Koniz - FC Münsingen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
16. August 2026 um 15:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen