DE
FR
Abonnieren
FC Aesch
FC Aesch
17:00
FC Langenthal
FC Langenthal
Zum Fussball-Kalender
FC Aesch
FC Aesch
Ab 17:00 Uhr
Vs
FC Langenthal
FC Langenthal
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Aesch - FC Langenthal

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
15. August 2026 um 17:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen