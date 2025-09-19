Der FC Sion hat für die 2. Cup-Runde am Samstag (19 Uhr) mit Prishtina Bern einen Gegner erhalten, gegen den er noch nie gespielt hat. Aber die Walliser behaupten, den Erstligisten mehrmals live beobachtet zu haben. Greift Tholot vor dem Duell durch? Das Sion-Inside.

1/2 Hatte zu kauen: Didier Tholot. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Tholot leidet nach Nachholspiel: «Mir geht es nicht gut»

Der schlechte Auftritt könnte Konsequenzen geben

Dieser Erstligitst aus Bern wartet nun im Cup Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Sion trifft zum ersten Mal in seiner Geschichte auf den FC Prishtina Bern. Und sie nehmen das Spiel ernst. «Wir haben sie bei ihnen zu Hause auf ihrem Kunstrasenplatz beobachtet. Wir haben sie kürzlich auch in Martigny und in La Chaux-de-Fonds gesehen. Wir wissen alles, was es über sie zu wissen gibt, es ist eine erfahrene Mannschaft. Wir müssen wachsam sein», warnt Didier Tholot, Trainer des FC Sion.

Die grosse Frage

Hat die schlechte Leistung der Sittener im Derby zu Hause gegen Servette (0:2) Konsequenzen? Die Antwort lautet möglicherweise ja. «Mehrere Spieler haben gegen Servette weit unter ihrem Niveau gespielt. Ja, ich möchte klare Entscheidungen treffen. Aber gleichzeitig ist es das dritte Spiel in dieser Woche, das muss man auch berücksichtigen. Die Spieler, die gegen Servette nur durchschnittlich oder schlecht gespielt haben, müssen sich steigern, wenn sie am Samstag in Bern spielen wollen», antwortet Didier Tholot.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe schlecht geschlafen. Mir geht es nicht gut. So etwas darf man nicht zeigen.» Das sagt Didier Tholot nach der Niederlage gegen Servette im Rhone-Derby.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Berdayes, Lukembila, Bouchlarhem; Boteli.

Wer fehlt?

Noé Sow fällt mit einer Fussverletzung aus. Benjamin Kololli und Rilind Nivokazi sind fraglich, nachdem sie beide im Spiel am Mittwoch gegen Servette kleinere Verletzungen davongetragen haben. Verletzt ist Altin Shala.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Neben dem Platz

Für die Fans des FC Sion, die sich beim Rhone-Derby mit den Fans von Servette mit Transparenten bekämpften, gibts einen Extrazug nach Bern. Die Walliser Fans machten sich insbesondere über die Zuschauerzahlen bei den Spielen in Genf lustig, ein Punkt, den sie gerne hervorheben, um ihre Rivalen zu verspotten.

Hast du gewusst, dass …

… Prishtina Bern ein relativ junger Verein ist? Er wurde im April 1990 gegründet. Mittlerweile hat er 14 Teams, 300 Spieler, und 850 Mitglieder. Zu Hause ist er in Bümpliz im Westen von Bern.

Aufgepasst auf

Winsley Boteli (19). Der junge Stürmer könnte in der Startelf stehen, weil Nivokazi fraglich ist. In sechs Spielen für Sion hat er schon zwei Tore erzielt. Eines davon im Cup gegen Ajoie (2:0).

Der Schiedsrichter

Zrinko Prskalo.

Der Gegner

Vor einem Jahr ist Prishtina Bern in die 1. Liga aufgestiegen. Nun ist den Westbernern ein guter Saisonstart gelungen. Tabellenplatz 3 mit 12 Punkten nach 6 Spielen. Vor der Sonne stehen nur die U21 von Sion-Rivale Servette und mit Naters ein Walliser Klub.

Cup-Sechzehntelfinals

Fr., Etoile Carouge (ChL) – Basel, 19 Uhr

Sa., Zug 94 (1.) – Breitenrain (PL), 16 Uhr

Sa., Unterstrass (2.) – Xamax (ChL), 17 Uhr

Sa., Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL), 17 Uhr

Sa., Echallens (1.) – SLO (ChL), 17 Uhr

Sa., Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL), 18 Uhr

Sa., Wil (ChL) – St. Gallen, 19 Uhr

Sa., Aarau (ChL) – YB, 19 Uhr

Sa., Prishtina Bern (1.) – Sion, 19 Uhr

Sa., Yverdon (ChL) – Servette, 20.30 Uhr

So., Altstätten (2.) – Cham (PL), 13.30 Uhr

So., Concordia Basel (1.) – Lausanne, 14 Uhr

So., Nyon (ChL) – FCZ, 15.30 Uhr

So., Bosna Neuchâtel (2. Int.) – Luzern, 16 Uhr

So., Schaffhausen (PL) – Winterthur, 16 Uhr

So., Bellinzona (ChL) – GC, 17 Uhr