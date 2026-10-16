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Hier kommt das Quiz
Bist du ein Cup-Profi? Beweis es!

Die zweite Runde des Schweizer Cups beginnt am Freitagabend. Bist du bereit dafür? Beweis es und stelle dein Wissen im grossen Cup-Quiz unter Beweis.
Publiziert: vor 49 Minuten
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1/13
Servette gewann zuletzt in der Super League gegen Sion.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Fabienne Kleinhenz
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Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

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In diesem Artikel erwähnt
20896966 2454
FC Thun
20770555 entity_logo_fcluzern
FC Luzern
20770565 entity_logo_fczuerich
FC Zürich
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
FC Lugano
Servette FC
20770572 entity_logo_fclausanne_1
FC Lausanne-Sport
20770582 entity_logo_fcsion
FC Sion
20770578 entity_logo_fcstgallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zurich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
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      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20896966 2454
        FC Thun
        20770555 entity_logo_fcluzern
        FC Luzern
        20770565 entity_logo_fczuerich
        FC Zürich
        20770541 entity_logo_fcbasel
        FC Basel
        FC Lugano
        Servette FC
        20770572 entity_logo_fclausanne_1
        FC Lausanne-Sport
        20770582 entity_logo_fcsion
        FC Sion
        20770578 entity_logo_fcstgallen
        FC St. Gallen
        Grasshopper Club Zurich