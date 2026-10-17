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Görtler zu seinem Tor-Rekord
«Hätte ich vor acht Jahren nicht gedacht»

Der FC St. Gallen zieht mit einem 2:0 gegen Rapperswil-Jona locker in den Cup-Achtelfinal ein. Captain Lukas Görtler trifft und steigt mit 52 Toren und 49 Assists zum Rekordskorer der Klubgeschichte auf.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball
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