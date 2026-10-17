DE
FR
Abonnieren

«Jungs stehen hinter dem neuen Weg»
GC-Trainer Janssen freut sich über seinen ersten Sieg

Der erste Sieg unter Olaf Janssen. GC schlägt Grenchen 8:0 und zieht in die Achtelfinals ein. Janssen und Goalie Marvin Hübel ziehen nach dem deutlichen Sieg Bilanz.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
20770585 entity_logo_grasshopperclub_1
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen