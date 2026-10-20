«Liebe Aarauer, könnt ihr bitte Lausanne-Ouchy verhindern?»
Der FC Aarau sorgt mit dem Sieg gegen den FC Zürich im Cup für ein dickes Ausrufezeichen. In der Meisterschaft hinkt das Team derweil den Erwartungen deutlich hinterher. Im «FORZA!»-Podcast diskutieren Tobias Wedermann und Florian Raz über die Aufstiegschancen der Aarauer.
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