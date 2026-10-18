DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Etoski verrät Lieblingsklub
Etoski verrät Lieblingsklub
«Seit Neymar dorthin gewechselt ist, bin ich Fan»
Etoski verrät seinen Lieblingsklub.
Publiziert: 18.10.2026 um 21:38 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alain Kunz
Reporter Fussball
Alles zu YB
2:54
Transfer-Wirbel bei YB
«Könnte Blum in einem Jahr ablösefrei wechseln?»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen