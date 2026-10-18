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Schweizer Cup
Cup: Liam Chipperfield spricht über sein Cup-Tor
Chipperfield über sein Cup-Tor
«Ich wusste, dass ich einen guten linken Fuss habe»
Liam Chipperfield trifft im Cup gegen Cham zum 1:0. Nach der Partie spricht der Basler über die Partie und seine Einsatzzeit beim FC Sion.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Alain Kunz
Reporter Fussball
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