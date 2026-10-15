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Cham-Verteidiger ist Polizist
«Sind Sie der Richtige, um Boteli Ketten anzulegen?»

Mario Bühler ist Polizist und Innenverteidiger beim SC Cham. Im Video spricht er über den Cup-Knaller gegen Sion und wie er Nati-Neuling Winsley Boteli stoppen will.
Publiziert: 15.10.2026 um 11:29 Uhr
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Alain KunzReporter Fussball
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