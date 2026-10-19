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Afriyie erklärt Zurückhaltung
«Es war klar, dass ich nicht jubeln werde»

Es ist für Daniel Afriyie ein Ausgerechnet-Spiel, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, ausgerechnet vor den alten Fans tritt er doppelt und schiesst den FCZ aus dem Cup. Nach seinen Toren jubelt er aber nicht: «Ich wollte sie nicht respektlos behandeln.»
Publiziert: vor 2 Minuten
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Florian RazReporter Fussball
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