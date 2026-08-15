Vier Klubs aus der Super League stehen am Samstag in der 1. Cup-Runde im Einsatz. Werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht oder gibts die ersten Überraschungen? Hier im Konferenzticker verpasst du nichts.

Cup-Spiele der Super-League-Teams Bavois - Servette 0:7

Liestal - YB 0:4

Courtételle - Basel 1:6

Regensdorf - GC (18 Uhr) Spielende Courtételle – Basel: 90. Minute 1:6 Die Schlussphase in Courtételle verläuft weitgehend ereignislos – zu gross ist der Unterschied in dieser Partie. Otele scheitert in der 90. Minute noch mit der Hacke – gleich danach ist das Spiel zu Ende. Basel gewinnt im Jura souverän mit 6:1, nachdem er schon zur Pause mit vier Toren Vorsprung geführt hat. Spielende Liestal – YB: 90. Minute 0:4 Die Partie in Liestal ist beendet. YB setzt sich mit 4:0 am Ende klar durch und qualifiziert sich damit für die zweite Cup-Runde. Liestal – YB: 87. Minute 0:4* Beinahe das 5:0 für die Berner: Monteiro trifft nur den Pfosten. Aufstellung GC Hübel steht erstmals im GC-Tor, Stroscio trägt die Captain-Binde: Mit dieser Elf starten die Hoppers gegen Regensdorf. Courtételle – Basel: 79. Minute 1:6* Salvi im Basler Tor muss wieder einmal eingreifen: Ein Abschluss von Pepe findet den Weg auf seinen Kasten. Der Winkel ist aber spitz, weshalb der Ball zur sicheren Beute des FCB-Keepers wird. Tor Liestal – YB: 81. Minute 0:4* Und jetzt wird es doch deutlich. Zuerst kann Goalie Riechsteiner den Schuss des eingewechselten Monteito parieren, doch der Ball landet vor die Füsse von Essende, der locker zum 4:0 trifft. Spielerwechsel Courtételle – Basel: 75. Minute 1:6* Letzer Wechsel beim FC Basel: Auch Torschütze Sow kriegt einen verfrühten Abgang. So erhält Philip Otele im Jura noch einige Einsatzminuten. Tor Courtételle – Basel: 70. Minute 1:6* Nun gelingt Courtételle der Ehrentreffer: Antoine Rossé, der heute seinen 30. Geburtstag feiert, steigt nach einer hohen Flanke von der rechten Seite am höchsten und kommt so wenige Meter vor dem Basler Tor zum Kopfball. Salvi ist gegen den wuchtigen Abschluss chancenlos. Spielerwechsel Courtételle – Basel: 66. Minute 0:6* Olaigbes Assist zum 6:0 ist auch die letzte Aktion des Basler Flügelstürmers: Lichtsteiner nimmt ihn noch vor Wiederanpfiff runter. Für ihn darf Neuzugang Aaron Malouda in der Schlussphase ran. Tor Liestal – YB: 72. Minute 0:3* Kurz nach der Trinkpause erhöht YB auf 3:0. Wieder hat Debütant Etoski seine Füsse im Spiel. Nach einem Solo findet er in der Mitte Schmidt, der sich das Tor nicht nehmen lässt. Weitere Einträge laden

Liestal – YB 0:4

YB ist in der ersten Runde zu Gast beim FC Liestal. Der 2. Liga Interregio-Klub merkt bereits früh, dass drei Ligen zwischen den Bernern und dem Underdog liegen. Bereits nach sieben Minuten schiesst Gregory Wüthrich die Young Boys in Führung. Es ist erst sein drittes Tor im Dress von Gelb-Schwarz überhaupt. Wüthrichs letzter Treffer für die Berner liegt schon über 12 Jahre zurück: Am 13. August traf er gegen die Grasshoppers.

Auch in der Folge drückt YB weiter aufs Gaspedal, doch sowohl Christian Fassnacht als auch Neuzugang Kaly Sène lassen mehrere Top-Möglichkeiten liegen. So kommt es kurz vor der Pause beinahe so, wie es kommen muss: Liestal wittert seine Chance und freut sich tatsächlich kurz über den Ausgleich. Der Linienrichter lässt den Jubel aber schnell wieder verstummen, weil Sergio Salvadori klar im Abseits stand – somit zählt der Treffer korrekterweise nicht. Nichtsdestotrotz wankt YB plötzlich. Nur Minuten später rollt bereits der nächste Angriff auf das Tor von Joël Mall zu, der im Cup für Stammkeeper Marvin Keller zwischen den Pfosten steht. Eingreifen muss Mall aber nicht, weil der Schuss im letzten Moment noch geblockt wird.

Nach dem Seitenwechsel übernimmt YB wieder das Spieldiktat und kommt nach einer Stunde zum zweiten Tor. Christian Fassnacht drückt nach einer Parade von Liestal-Goalie Joel Riechsteiner den Abpraller über die Linie. Nur elf Minuten später macht dann Isaac Schmidt mit dem 3:0 alles klar. Der auffällige Nachwuchsspieler Edin Etoski, der schon das Tor zum 1:0 vorbereitet hat, setzt zu einem Dribbling an und bringt den Ball zur Mitte, wo Neuzugang Schmidt nur noch einschieben muss. Den Schlusspunkt setzt Samuel Essende, der nach einem Abpraller bei Riechsteiner richtig steht und den 4:0-Endstand erzielt.

Damit hat das Team von Trainer Gerardo Seoane die Pflicht erfüllt und steht verdient in der nächsten Runde.

Courtételle – Basel 1:6

Vor einem Jahr schnupperte Courtételle gegen YB (1:4) bis einer Viertelstunde an einer Cup-Sensation. Gegen den FCB muss der 1.-Liga-Klub sämtliche Hoffnungen auf einer Überraschung schon in der Startphase begraben. 2:0 steht es nach sieben Minuten, am Ende ist es ein problemloser 6:1-Erfolg für die Basler. Dass die Partie eine derart klare Angelegenheit ist, liegt auch daran, dass Stephan Lichtsteiner im Jura die fast gleiche Startelf ins Rennen schickt wie vor einer Woche in der Super League gegen Thun (4:2). Xherdan Shaqiri und Philip Otele kommen nur zu Kurzeinsätzen, Metinho bleibt ganz ohne Minuten. Alle drei dürften am Sonntag gegen Barcelona zu mehr Spielzeit kommen.

Bavois – Servette 0:7

Tappt Servette an diesem Samstag in Bavois in der ersten Runde des Schweizer Cups in eine Falle? Die Antwort steht schnell fest, denn die Genfer führen bereits nach 8 Minuten und 45 Sekunden mit 4:0! Am Ende setzen sich die Grenats mit 7:0 gegen eine auf heimischem Boden äusserst enttäuschende Promotion-League-Mannschaft durch.



David Douline (2.), Lilian Njoh (6.), erneut David Douline (7.) und Mathis Lambourde (9.): Diese drei Spieler entscheiden die Partie vor den Augen der zahlreichen Grenat-Fans, die den Ausflug in den Norden des Kantons Waadt nicht bereuen. Samuel Mraz erzielt in der 34. Minute das 5:0 und verlängert damit die Qual des FC Bavois, der nicht einmal Zeit hatte, von einem Sieg zu träumen.



Die Genfer erzielen in der zweiten Halbzeit sogar noch zwei weitere Tore durch Lilian Njoh (48.) und Marco Burch (60.), bevor sie die Qualifikation mit ihren Fans feiern.



Der FC Bavois kann zudem nicht einmal sicher sein, seine Kosten zu decken, da nur 1303 Zuschauer erschienen sind – eine Zuschauerzahl, die Präsident Jean-Michel Viquerat als enttäuschend bezeichnet. Dieser kann sich jedoch damit trösten, dass alles sehr gut verlaufen ist und dass sich die Genfer Fans, deren Ruf in den letzten Wochen gelitten hatte, an diesem Samstag in Les Peupliers äusserst gut benommen hatten.