Vier Klubs aus der Super League stehen am Samstag in der 1. Cup-Runde im Einsatz. Und sie geben sich keine Blösse: FCB, Servette, GC und YB ziehen in die nächste Runde ein.

Liestal – YB 0:4

YB ist in der ersten Runde zu Gast beim FC Liestal. Der 2. Liga Interregio-Klub merkt bereits früh, dass drei Ligen zwischen den Bernern und dem Underdog liegen. Bereits nach sieben Minuten schiesst Gregory Wüthrich die Young Boys in Führung. Es ist erst sein drittes Tor im Dress von Gelb-Schwarz überhaupt. Wüthrichs letzter Treffer für die Berner liegt schon über 12 Jahre zurück: Am 13. August traf er gegen die Grasshoppers.

Auch in der Folge drückt YB weiter aufs Gaspedal, doch sowohl Christian Fassnacht als auch Neuzugang Kaly Sène lassen mehrere Top-Möglichkeiten liegen. So kommt es kurz vor der Pause beinahe so, wie es kommen muss: Liestal wittert seine Chance und freut sich tatsächlich kurz über den Ausgleich. Der Linienrichter lässt den Jubel aber schnell wieder verstummen, weil Sergio Salvadori klar im Abseits stand – somit zählt der Treffer korrekterweise nicht. Nichtsdestotrotz wankt YB plötzlich. Nur Minuten später rollt bereits der nächste Angriff auf das Tor von Joël Mall zu, der im Cup für Stammkeeper Marvin Keller zwischen den Pfosten steht. Eingreifen muss Mall aber nicht, weil der Schuss im letzten Moment noch geblockt wird.

Nach dem Seitenwechsel übernimmt YB wieder das Spieldiktat und kommt nach einer Stunde zum zweiten Tor. Christian Fassnacht drückt nach einer Parade von Liestal-Goalie Joel Riechsteiner den Abpraller über die Linie. Nur elf Minuten später macht dann Isaac Schmidt mit dem 3:0 alles klar. Der auffällige Nachwuchsspieler Edin Etoski, der schon das Tor zum 1:0 vorbereitet hat, setzt zu einem Dribbling an und bringt den Ball zur Mitte, wo Neuzugang Schmidt nur noch einschieben muss. Den Schlusspunkt setzt Samuel Essende, der nach einem Abpraller bei Riechsteiner richtig steht und den 4:0-Endstand erzielt.

Damit hat das Team von Trainer Gerardo Seoane die Pflicht erfüllt und steht verdient in der nächsten Runde.

Courtételle – Basel 1:6

Vor einem Jahr schnupperte Courtételle gegen YB (1:4) bis einer Viertelstunde an einer Cup-Sensation. Gegen den FCB muss der 1.-Liga-Klub sämtliche Hoffnungen auf einer Überraschung schon in der Startphase begraben. 2:0 steht es nach sieben Minuten, am Ende ist es ein problemloser 6:1-Erfolg für die Basler.

Dass die Partie eine derart klare Angelegenheit ist, liegt auch daran, dass Trainer Stephan Lichtsteiner im Jura die fast gleiche Startelf ins Rennen schickt wie vor einer Woche in der Super League gegen Thun (4:2). Xherdan Shaqiri und Philip Otele kommen nur zu Kurzeinsätzen, Metinho bleibt ganz ohne Minuten. Alle drei dürften am Sonntag gegen Barcelona zu mehr Spielzeit kommen.

1:04 «Habe keine Ahnung»: Sitzt FCB-Keeper Salvi gegen Barça auf der Bank?

Regensdorf – GC 0:5

Keine Probleme für GC beim Zürcher Zweitligisten Regensdorf. Kein Wunder, wenn man weiss, dass einige Spieler des Unterklassigen – unter ihnen Captain Vrenezi – erst am Freitag aus den Ferien zurückgekehrt sind. Zu Beginn gehen die Hoppers zwar liederlich mit ihren Chancen um. Muci scheitert nach wenigen Sekunden an Regensdorf-Goalie Da Silva. Drei weitere Chancen innert weniger Minuten lässt man in der Folge liegen. Doch dann macht Sahin das 1:0 und bricht den Bann.

Es folgen schnelle Tore von Krasniqi und Muci. Nach 16 Minuten ist die Messe gelesen. Nach der Pause treffen wieder Sahin sowie Lee zum Schlussresultat. Die GC-Fans dürfen über den ersten Saisonsieg jubeln. Es brauchte dazu aber einen Zweitligisten …

So ist es ein lauschiger Abend für das gebeutelte GC, das nach einer Viertelstunde bereits in den Schongang schaltet, obwohl man am nächsten Wochenende spielfrei ist, weil das Spiel gegen Sion wegen der Conference-League-Playoffs verschoben wurde. Die Zürcher traten noch ohne ihre Neuzugänge Julian von Moos und Giotto Morandi an.

Einen angenehmen Vorabend erlebt auch Fifa- und WM-Ref Sandro Schärer, der prominenteste Akteur auf dem Sportplatz Wisacher.

Bavois – Servette 0:7

Tappt Servette an diesem Samstag in Bavois in der ersten Runde des Schweizer Cups in eine Falle? Die Antwort steht schnell fest, denn die Genfer führen bereits nach 8 Minuten und 45 Sekunden mit 4:0! Am Ende setzen sich die Grenats mit 7:0 gegen eine auf heimischem Boden äusserst enttäuschende Promotion-League-Mannschaft durch.



David Douline (2.), Lilian Njoh (6.), erneut David Douline (7.) und Mathis Lambourde (9.): Diese drei Spieler entscheiden die Partie vor den Augen der zahlreichen Grenat-Fans, die den Ausflug in den Norden des Kantons Waadt nicht bereuen. Samuel Mraz erzielt in der 34. Minute das 5:0 und verlängert damit die Qual des FC Bavois, der nicht einmal Zeit hatte, von einem Sieg zu träumen.



Die Genfer erzielen in der zweiten Halbzeit sogar noch zwei weitere Tore durch Lilian Njoh (48.) und Marco Burch (60.), bevor sie die Qualifikation mit ihren Fans feiern.



Der FC Bavois kann zudem nicht einmal sicher sein, seine Kosten zu decken, da nur 1303 Zuschauer erschienen sind – eine Zuschauerzahl, die Präsident Jean-Michel Viquerat als enttäuschend bezeichnet. Dieser kann sich jedoch damit trösten, dass alles sehr gut verlaufen ist und dass sich die Genfer Fans, deren Ruf in den letzten Wochen gelitten hatte, an diesem Samstag in Les Peupliers äusserst gut benommen hatten.

Die Cup-Resultate Tuggen (1. Liga) – Zürich 1:2

Rotkreuz (2. Int.) – Bellinzona (PL) 4:1

Kosova NE (2.) – Lausanne 0:6

Wiesendangen (2.) – Brühl (PL) 0:6

Bavois (PL) – Servette 0:7

Meyrin FC (1.) – Xamax (ChL) 3:4 n.P.

Liestal (2. Int.) – YB 0:4

Mutschellen (2.) – Winkeln (2.) 3:4 n.V.

Rorschach-Goldach (2. Int.) – Schaffhausen (PL) 2:4

Interlaken (2.) – Bulle (PL) 1:4

YF Juventus (PL) – Rapperswil-Jona (ChL) 1:6

Courtételle (1.) – Basel 1:6

Amical Saint-Prex (PL) – Stade Nyonnais (ChL) 1:3

Aesch (2.) – Langenthal (1.) 1:5

Zürich City (2. Int.) – Winterthur (ChL) 1:3

Regensdorf (2.) – GC 0:5

Brunnen (2.) – AC Taverne (1.)

Genolier-Begnins (2.) – Pully Football (2. Int.)

Collex-Bossy (2. Int.) – Etoile Carouge (ChL) Am Sonntag 14 Uhr: Cham (PL) – Kriens (ChL)

15 Uhr: Kerzers (2.) – Sion

15 Uhr: Köniz (2. Int.) – Münsingen (1.)

15 Uhr: Buochs (1.) – Luzern

15 Uhr: US Terre Sainte (2. Int.) – Yverdon (ChL)

15 Uhr: Rebstein (2.) – Wil (ChL)

15 Uhr: Thalwil (1.) – St. Gallen

15 Uhr: Kaufdorf (4.) – BSC Old Boys (2. Int.)

15 Uhr: Biel (PL) – Aarau (ChL)

16 Uhr: CS Italien GE (2.) – Stade-Lausanne-Ouchy (ChL)

16 Uhr: Courrendlin-Courroux (2.) – Grenchen (2. Int.)

16 Uhr: Vedeggio Calcio (2.) – Lugano

16 Uhr: Saxon Sports (2.) – Thun Tuggen (1. Liga) – Zürich 1:2

Rotkreuz (2. Int.) – Bellinzona (PL) 4:1

Kosova NE (2.) – Lausanne 0:6

Wiesendangen (2.) – Brühl (PL) 0:6

Bavois (PL) – Servette 0:7

Meyrin FC (1.) – Xamax (ChL) 3:4 n.P.

Liestal (2. Int.) – YB 0:4

Mutschellen (2.) – Winkeln (2.) 3:4 n.V.

Rorschach-Goldach (2. Int.) – Schaffhausen (PL) 2:4

Interlaken (2.) – Bulle (PL) 1:4

YF Juventus (PL) – Rapperswil-Jona (ChL) 1:6

Courtételle (1.) – Basel 1:6

Amical Saint-Prex (PL) – Stade Nyonnais (ChL) 1:3

Aesch (2.) – Langenthal (1.) 1:5

Zürich City (2. Int.) – Winterthur (ChL) 1:3

Regensdorf (2.) – GC 0:5

Brunnen (2.) – AC Taverne (1.)

Genolier-Begnins (2.) – Pully Football (2. Int.)

Collex-Bossy (2. Int.) – Etoile Carouge (ChL) Am Sonntag 14 Uhr: Cham (PL) – Kriens (ChL)

15 Uhr: Kerzers (2.) – Sion

15 Uhr: Köniz (2. Int.) – Münsingen (1.)

15 Uhr: Buochs (1.) – Luzern

15 Uhr: US Terre Sainte (2. Int.) – Yverdon (ChL)

15 Uhr: Rebstein (2.) – Wil (ChL)

15 Uhr: Thalwil (1.) – St. Gallen

15 Uhr: Kaufdorf (4.) – BSC Old Boys (2. Int.)

15 Uhr: Biel (PL) – Aarau (ChL)

16 Uhr: CS Italien GE (2.) – Stade-Lausanne-Ouchy (ChL)

16 Uhr: Courrendlin-Courroux (2.) – Grenchen (2. Int.)

16 Uhr: Vedeggio Calcio (2.) – Lugano

16 Uhr: Saxon Sports (2.) – Thun Mehr