Cup-Liebhaber Ancillo Canepa traut seinen Augen nicht. Wie sich seine Spieler in der 2. Runde beim unterklassigen Nyon im Penaltyschiessen anstellen, wirft bei ihm Fragen auf: «Von einer Profi-Mannschaft erwarte ich, dass sie seriös und konzentriert verwandelt.»

«Der Frust ist sehr gross», beschönigt FCZ-Präsident am Tag nach dem frühen Cup-Out in Nyon gegenüber Blick nichts.

Sven Schoch Reporter Sport

Blick erreicht den FCZ-Präsidenten am Tag nach der Cup-Blamage im Waadtland am Telefon. Auf eine ausschweifende Analyse hat Ancillo Canepa keine Lust, das Scheitern in der 2. Runde hat ihm die Laune verständlicherweise verdorben: «Der Frust ist sehr gross!» Dramatisieren will er das Ausscheiden nicht, seine Enttäuschung ist gleichwohl mit jeder Silbe spürbar: «Die spielerische und kämpferische Leistung des FCZ war zwar okay, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Beim Gegentor haben wir schlecht und naiv verteidigt.»

Zürichs Präsident ist ein Cup-Liebhaber. Canepa findet an der Tour durch die Schweizer Fussball-Hinterhöfe durchaus Gefallen. Nach dem Gastspiel in Wettswil-Bonstetten spricht er «von einem friedlichen Volksfest». Solange das Ergebnis stimmt, ist der Besuch bei den namenlosen Aussenseitern in der Provinz zwar keine Kür, aber eine Pflicht, die durchaus ihren Reiz hat.