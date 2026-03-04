Real Sociedad steht im Copa-del-Rey-Final gegen Atlético

Real Sociedad setzt sich im Halbfinal der Copa del Rey gegen Athletic Club auch im Rückspiel durch. Im Final trifft das Team aus San Sebastian auf Atlético Madrid.

Real Sociedad entscheidet das Baskenland-Derby im Halbfinal der Copa del Rey für sich. Nach dem 1:0-Sieg in Bilbao Mitte Februar gewinnt das Team aus San Sebastian auch im Rückspiel mit dem minimalen Resultat.

In der ersten Hälfte bleiben die vielen Torchancen aus. Beide Teams liefern sich ein hart umkämpftes Duell, doch zur Pause steht es noch torlos.

Die Partie bleibt bis in die Schlussphase hinein offen. Dann entscheidet ein Penalty den Halbfinal endgültig: Der spanische Europameister Mikel Oyarzabal behält die Nerven und verwandelt.

Im Final trifft Real Sociedad am 25. April im Estadio de La Cartuja in Sevilla auf Atlético Madrid, das sich trotz der 0:3-Niederlage gegen Barcelona im Rückspiel mit dem Gesamtskore von 4:3 durchgesetzt hat.