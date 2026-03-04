Barcelona verpasst Wunder-Wende knapp

Die Hinspiel-Klatsche wiegt letztlich doch zu schwer. Trotz Sieg im zweiten Aufeinandertreffen muss sich Barcelona im Halbfinal der Copa del Rey Atlético Madrid geschlagen geben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Barcelona kann das Aus im Halbfinal des spanischen Cups im Rückspiel gegen Atlético Madrid nicht mehr abwenden. Nach dem 0:4 im Hinspiel macht es der Leader der Meisterschaft mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel zuhause noch einmal spannend. Ein Tor fehlt schliesslich zur Verlängerung.

Marc Bernal nach Vorlage von Lamine Yamal (29.) und der als Captain aufgelaufene Raphinha vom Penaltypunkt (45.) lassen die Katalanen mit ihren Toren bis zur Halbzeitpause wieder hoffen. Als der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler Bernal in der 72. Minute erneut trifft, liegt eine «Remontada» wie 2017 im Champions-League-Achtelfinal gegen Paris Saint-Germain (6:1-Heimsieg nach 0:4 im Hinspiel) in der Luft. Doch dazu kommt es nicht mehr.

Atlético Madrid trifft am 25. April im Final in Sevilla auf den Sieger des Duells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Real Sociedad gewann das Hinspiel in Bilbao 1:0.