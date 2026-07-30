DE
FR
Abonnieren
Zira FK
Zira FK
18:00
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Zum Fussball-Kalender
Zira FK
Zira FK
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Zira FK - Paide Linnameeskond

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Sumqayit, Aserbaidschan
Sumgayit City Stadium
Kapazität
10'047
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen