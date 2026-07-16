DE
FR
Abonnieren
Vilnius FK Zalgiris
Vilnius FK Zalgiris
19:00
OFK Petrovac
OFK Petrovac
Zum Fussball-Kalender
Vilnius FK Zalgiris
Vilnius FK Zalgiris
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
OFK Petrovac
OFK Petrovac
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Vilnius FK Zalgiris - OFK Petrovac

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Vilnius, Litauen
LFF-Stadion
Kapazität
5'422
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen