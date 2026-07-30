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UEFA Conference League: Vilnius FK Zalgiris - FC Dinamo Tiflis (30.07.2026)
Vilnius FK Zalgiris
19:00
FC Dinamo Tiflis
Zum Fussball-Kalender
Vilnius FK Zalgiris
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:3
Vs
FC Dinamo Tiflis
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UEFA Conference League
Vilnius FK Zalgiris - FC Dinamo Tiflis
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Vilnius, Litauen
LFF-Stadion
Kapazität
5'422
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