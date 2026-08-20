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UEFA Conference League: Vikingur Reykjavik - FK Borac Banja Luka (20.08.2026)
Vikingur Reykjavik
20:00
FK Borac Banja Luka
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Vikingur Reykjavik
Ab 20:00 Uhr
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Vikingur Reykjavik - FK Borac Banja Luka
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Víkingsvollur
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