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19:00
Stjarnan Gardabae
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:3
Vs
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Vikingur Gota - Stjarnan Gardabae

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Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Klaksvik, Färöer
Vid Djupumyrar
Kapazität
2'500
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