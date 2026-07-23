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UEFA Conference League: Valur Reykjavik - HSK Zrinjski Mostar (23.07.2026)
Valur Reykjavik
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Ab 21:15 Uhr
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Valur Reykjavik - HSK Zrinjski Mostar
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 21:15 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Hlidarendi Stadium
Kapazität
1'500
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