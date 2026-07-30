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RKS Rakow Czestochowa
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Ab 19:30 Uhr
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Valletta FC - RKS Rakow Czestochowa

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Ta' Qali, Malta
Centenary Stadium
Kapazität
3'000
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