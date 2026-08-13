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19:00
FC CFR 1907 Cluj
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 5:0
Vs
FC CFR 1907 Cluj
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Tromsö IL - FC CFR 1907 Cluj

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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Tromso, Norwegen
Alfheim-Stadion
Kapazität
6'687
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