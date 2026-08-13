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Tobol Kostanay
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17:00
FK Partizan
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Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:3
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Tobol Kostanay - FK Partizan

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Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Kostanai, Kasachstan
Kostanay Central Stadium
Kapazität
8'323
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