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Tobol Kostanay
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16:00
FK Panevezys
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Ab 16:00 Uhr
Hinspiel 1:1
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FK Panevezys
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Tobol Kostanay - FK Panevezys

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Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 16:00 Uhr
Stadion
Kostanai, Kasachstan
Kostanay Central Stadium
Kapazität
8'323
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