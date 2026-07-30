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The New Saints FC
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19:30
FC Flora Tallinn
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Ab 19:30 Uhr
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The New Saints FC - FC Flora Tallinn

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Oswestry, England
Park Hall
Kapazität
2'048
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