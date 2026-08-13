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UEFA Conference League: Tampereen Ilves - HNK Rijeka (13.08.2026)
Tampereen Ilves
18:00
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
Tampereen Ilves
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
HNK Rijeka
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Tampereen Ilves - HNK Rijeka
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Donnerstag
13. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Tampere, Finnland
Tammela Stadion
Kapazität
5'040
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