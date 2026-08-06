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UEFA Conference League: SP Tre Fiori - KF Drita (06.08.2026)
SP Tre Fiori
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SP Tre Fiori - KF Drita
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Donnerstag
06. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Serravalle, San Marino
San Marino Stadium
Kapazität
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