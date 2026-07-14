DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: SP La Fiorita - FC Una Strassen (14.07.2026)
SP La Fiorita
21:00
FC Una Strassen
Zum Fussball-Kalender
SP La Fiorita
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
FC Una Strassen
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
SP La Fiorita - FC Una Strassen
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Serravalle, San Marino
San Marino Stadium
Kapazität
6'664
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen