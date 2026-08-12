DE
FR
Abonnieren
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
18:00
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Zum Fussball-Kalender
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
Ab 18:00 Uhr
Hinspiel 4:1
Vs
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
SK Rapid Wien - Paide Linnameeskond

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
12. August 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Wien, Österreich
Allianz Stadion
Kapazität
28'345
In diesem Artikel erwähnt
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SK Rapid Wien
        SK Rapid Wien