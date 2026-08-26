Herzlich willkommen zum Rückspiel des Playoffs zur UEFA Conference League zum Spiel SK Rapid gegen Heart of Midlothian.



Nach dem 2:2 in Edinburgh ist alles offen. Rapid führte durch Raux-Yao früh, die Hearts glichen per Sonntagsschuss von James Wilson aus, Wurmbrand rettete Rapid spät zurück ins Remis.



Nach acht Siegen aus acht Pflichtspielen zum Saisonstart ist das Remis der erste Dämpfer. Ein übermächtiger Gegner wartet trotzdem nicht: Sturm Graz hat die Hearts in der Champions-League-Quali gleich zweimal geschlagen. Auch Trainer Vrancken warnte vor einem Rapid, das ballsicherer sei als die Steirer und ähnlich hoch presse. Personell ist Rapid gut aufgestellt, grosse Rotation ist von Trainer Thorup trotzdem nicht zu erwarten.



Anstoss ist um 18:45 in Hütteldorf.

