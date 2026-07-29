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Conference League
UEFA Conference League: SK Rapid Wien - FC Santa Coloma (29.07.2026)
SK Rapid Wien
20:30
FC Santa Coloma
Zum Fussball-Kalender
SK Rapid Wien
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 3:1
Vs
FC Santa Coloma
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SK Rapid Wien - FC Santa Coloma
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Mittwoch
29. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Wien, Österreich
Allianz Stadion
Kapazität
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