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UEFA Conference League: SK Brann - Apollon Limassol (05.08.2026)
SK Brann
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Ab 19:00 Uhr
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SK Brann - Apollon Limassol
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Mittwoch
05. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Bergen, Norwegen
Brann-Stadion
Kapazität
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