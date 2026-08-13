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Schiedsrichter
Referee
Claudio Filipe
Ruivo Pereira
Portugal
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tolka Park
Kapazität
9'700
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